FT: Джонсон планирует продолжить продвижение поддержки Украины западными странами Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, который принял решение не выдвигать свою кандидатуру на роль нового премьера, намерен заняться продолжением продвижения поддержки Украины западными странами. Об этом со ссылкой на союзников политика пишет издание Financial Times.

Отмечается, что для поддержки Незалежной Джонсон готов продвигать эти идеи и в Соединённых Штатах.

- Борис Джонсон хочет найти применение позиции, которую он создал, пока был на посту (премьера), в качестве одного из основных факторов движущей силы западной поддержки Украины в войне против России. Они (союзники Джонсона) заявили, что политик намерен проводить больше времени в Вашингтоне для продвижения идей по межпартийной поддержке Украины в США, - сказано в публикации.

Также один из источников добавил, что пока для таких целей нет какой-либо официальной должности, но "Борис очень переживает из-за ситуации на Украине".

Напомним, в августе этого года, еще будучи премьером Соединенного Королевства, Джонсон посетил Киев в День независимости Украины. Он отправился туда с целью "подчеркнуть непоколебимую и долгосрочную поддержку Великобритании в связи с 31-й годовщиной независимости Украины от Советского Союза", а также сообщить о новом многомиллионном пакете помощи.