Кадыров прокомментировал украинские обстрелы новых российских регионов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на обстрелы новых российских регионов со стороны Украины.
По его мнению, ответная реакция со стороны на такие инциденты может быть сильнее.
- Мы отвечаем слабо, - сказал Кадыров в аудиосообщении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Глава Чечни также выступил за более жесткие меры, "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону". Он также добавил, что Россию "стараются всячески уничтожить".
- Мы их уничтожим, сколько бы их не было,... сколько бы они не отправили своих войск, - заверил Кадыров.
Накануне Кадыров сообщал, что условия спецоперации изменятся. Он заявлял, что теперь Россия будет диктовать условия властям Украины после ударов по объектам энергетической инфраструктуры и военного управления. Он пообещал, что "мало не покажется никому".
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.