Кадыров прокомментировал украинские обстрелы новых российских регионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на обстрелы новых российских регионов со стороны Украины.

По его мнению, ответная реакция со стороны на такие инциденты может быть сильнее.

- Мы отвечаем слабо, - сказал Кадыров в аудиосообщении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Глава Чечни также выступил за более жесткие меры, "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону". Он также добавил, что Россию "стараются всячески уничтожить".

- Мы их уничтожим, сколько бы их не было,... сколько бы они не отправили своих войск, - заверил Кадыров.

Накануне Кадыров сообщал, что условия спецоперации изменятся. Он заявлял, что теперь Россия будет диктовать условия властям Украины после ударов по объектам энергетической инфраструктуры и военного управления. Он пообещал, что "мало не покажется никому".

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.