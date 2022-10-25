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Политика25 октября 2022 0:05

Кадыров прокомментировал украинские обстрелы новых российских регионов

Кадыров назвал слабой реакцию на украинские обстрелы новых российских регионов
София ГОНЧАРОВА
Кадыров прокомментировал украинские обстрелы новых российских регионов

Кадыров прокомментировал украинские обстрелы новых российских регионов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на обстрелы новых российских регионов со стороны Украины.

По его мнению, ответная реакция со стороны на такие инциденты может быть сильнее.

- Мы отвечаем слабо, - сказал Кадыров в аудиосообщении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Глава Чечни также выступил за более жесткие меры, "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону". Он также добавил, что Россию "стараются всячески уничтожить".

- Мы их уничтожим, сколько бы их не было,... сколько бы они не отправили своих войск, - заверил Кадыров.

Накануне Кадыров сообщал, что условия спецоперации изменятся. Он заявлял, что теперь Россия будет диктовать условия властям Украины после ударов по объектам энергетической инфраструктуры и военного управления. Он пообещал, что "мало не покажется никому".

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.