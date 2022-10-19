Рамзан Кадыров заявил, что теперь спецоперация пойдет “по-другому пути” на условиях России Фото: Из открытых источников

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале написал, что условия Специальной военной операции (СВО) изменятся. Теперь Россия будет диктовать условия властям Украины после ударов по объектам энергетической инфраструктуры и военного управления. Он пообещал, что "мало не покажется никому".

“... о событиях последних дней, когда точечным атакам подвергаются объекты военного управления и энергетики Украины. Мы слишком долго предупреждали руководство (Украины), что конкретные меры в ходе СВО нами еще не приняты. Россия многократно давала шанс командованию (Украины). Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы. Мало не покажется никому”, - заявил глава Чеченской Республики.

Он также заявил об успехах российских войск в ряде направлений в зоне спецоперации и больших потерях со стороны ВСУ. “Ситуация на фронте стабильная”, - говорится в сообщении.

Российские войска отразили все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке наступления в Херсонской области. Об этом заявил глава администрации региона Кирилл Стремоусов.

При этом администрации города Алешки в среду, 19 сентября, заявила о том, что началось организованное перемещение жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра из порта Херсона.