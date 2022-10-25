В США Байдена сравнили с восковой куклой из музея Фото: REUTERS

В США член палаты представителей Клаудия Тенни усомнилась в компетентности президента страны Джо Байдена и его возможностях руководить государством. Своим мнением она поделилась в беседе с телеканалом Fox News.

- Это действительно грустно, он напоминает мне восковую фигуру мадам Тюссо. Он произносит тезисы, которые ему представило теневое правительство, персонал, стоящий за ним. Он показывает, что не компетентен выполнять самую важную работу в нашей стране, - заявила Тенни.

Также конгрессмен рассказала, что поддержала письмо представителя американского Конгресса Рэнди Джексона, что бы заставить Байдена пройти когнитивный тест.

- Мы хотим понимать, действительно ли Байден способен быть президентом, - рассказала Тенни, комментируя неловкую паузу Байдена во время интервью. Тогда журналист спросил главу государства, хочет ли его супруга Джилл, чтобы тот снова баллотировался на пост президента в 2024 году. Байден на некоторое время как будто отключился и, прежде чем уклониться от ответа, сказал, что первая леди считает его обязанности на посту президента США "важной работой".

Также накануне сообщалось, что президент Америки Джо Байден заявил, что может умереть в любой день. Таким образом он согласился с опасениями американцев по поводу состояния его здоровья. Байден дал интервью для MSNBC, в котором рассказал, что его избиратели имеют право беспокоиться о его здоровье, поскольку в его возрасте естественно иметь проблемы со здоровьем.