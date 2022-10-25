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Политика25 октября 2022 1:47

Постпред Ульянов ответил на слова Макрона об использовании РПЦ властями России

Постпред Ульянов осудил слова Макрона об использовании РПЦ российскими властями
София ГОНЧАРОВА
Постпред Ульянов ответил на слова Макрона об использовании РПЦ властями России

Постпред Ульянов ответил на слова Макрона об использовании РПЦ властями России

Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что российские власти якобы манипулируют руководством православной церкви.

По мнению дипломата, европейским лидерам не стоит затрагивать данный вопрос. Также он добавил, что считает неприемлемым заявление президента Франции.

- Президент Франции высказался о роли православия в России. Очень смелое и неуместное заявление... Европейским лидерам не следует затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными, - написал в посте написал Ульянов в Twitter.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что российские власти используют руководство православной церкви для оправдания собственной политики господства. По его мнению, "роль религий состоит в том, чтобы защищать достоинство и всеобщее уважение".

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 октября.