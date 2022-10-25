Постпред Ульянов ответил на слова Макрона об использовании РПЦ властями России Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что российские власти якобы манипулируют руководством православной церкви.

По мнению дипломата, европейским лидерам не стоит затрагивать данный вопрос. Также он добавил, что считает неприемлемым заявление президента Франции.

- Президент Франции высказался о роли православия в России. Очень смелое и неуместное заявление... Европейским лидерам не следует затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными, - написал в посте написал Ульянов в Twitter.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что российские власти используют руководство православной церкви для оправдания собственной политики господства. По его мнению, "роль религий состоит в том, чтобы защищать достоинство и всеобщее уважение".

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