Небензя предупредил, что Россия расценит применение Украиной "грязной бомбы" как ядерный терроризм Фото: REUTERS

Российская сторона будет расценивать применение Киевом "грязной бомбы", в случае, если это произойдет, как акт ядерного терроризма. Об этом говорится в письме постоянного представителя России при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутеррешу.

В документе отмечается, что провокация Украины с применением "грязной бомбы" может быть осуществлена при поддержке западных государств.

- Наше Минобороны получило также информацию, что эта провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран, - сказано в письме, с которым ознакомились РИА Новости.

Россия также выступает с призывом к Западу оказать влияние на киевский режим, чтобы он отказался от планов провокации с применением "грязной бомбы", говорится в документе. Там также акцентируется внимание на том, что у таких планов будут тяжелые последствия, которые повлекут массовые потери среди населения. В письме Небензи подчеркивается, что Москва "призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления".

В письме дипломат напоминает, что РФ не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.

Ранее в Минобороны РФ объясняли, что "грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. Именно его подрыв приводит к тому, что радиация распространяется вокруг, заражая обширную территорию. Это отличает ее от ядерного оружия, в котором взрыв происходит за счет деления ядра в боеголовке. Заражение опасной дозой радиации может произойти за счет нескольких веществ.