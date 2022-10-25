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Политика25 октября 2022 2:26

Небензя предупредил, что Россия расценит применение Украиной "грязной бомбы" как ядерный терроризм

В письме дипломат напоминает, что РФ не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине
София ГОНЧАРОВА
Небензя предупредил, что Россия расценит применение Украиной "грязной бомбы" как ядерный терроризм

Небензя предупредил, что Россия расценит применение Украиной "грязной бомбы" как ядерный терроризм

Фото: REUTERS

Российская сторона будет расценивать применение Киевом "грязной бомбы", в случае, если это произойдет, как акт ядерного терроризма. Об этом говорится в письме постоянного представителя России при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутеррешу.

В документе отмечается, что провокация Украины с применением "грязной бомбы" может быть осуществлена при поддержке западных государств.

- Наше Минобороны получило также информацию, что эта провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран, - сказано в письме, с которым ознакомились РИА Новости.

Россия также выступает с призывом к Западу оказать влияние на киевский режим, чтобы он отказался от планов провокации с применением "грязной бомбы", говорится в документе. Там также акцентируется внимание на том, что у таких планов будут тяжелые последствия, которые повлекут массовые потери среди населения. В письме Небензи подчеркивается, что Москва "призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления".

В письме дипломат напоминает, что РФ не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.

Ранее в Минобороны РФ объясняли, что "грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. Именно его подрыв приводит к тому, что радиация распространяется вокруг, заражая обширную территорию. Это отличает ее от ядерного оружия, в котором взрыв происходит за счет деления ядра в боеголовке. Заражение опасной дозой радиации может произойти за счет нескольких веществ.