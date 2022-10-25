WSJ: Наследный принц Саудовской Аравии усомнился в умственных способностях Байдена Фото: REUTERS

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в частных беседах высмеивает 79-летнего американского лидера Джо Байдена. Причиной для этого служат часто допускаемые президентом США оплошности, что ставит под сомнение его умственные способности, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском правительстве.

Отмечается, что саудовский кронпринц заявил своим советникам, что Байден "не произвел на него впечатления" еще в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы. Также принц Мухаммед отмечал, что предпочитал контактировать с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом.

- Байден отказывался общаться с принцем Мухаммедом больше года. Но когда они наконец встретились в Джидде в июле, присутствовавшие при этом саудовские должностные лица почувствовали, что Байден не хотел там быть и не проявлял заинтересованность в политических дискуссиях, - рассказали изданию источники.

Накануне в США член палаты представителей Клаудия Тенни усомнилась в компетентности президента страны Джо Байдена и его возможностях руководить государством. Своим мнением она поделилась в беседе с телеканалом Fox News. По мнению конгрессмена, Байден произносит тезисы, "которые ему представило теневое правительство, персонал, стоящий за ним". Также Тенни не постеснялась сравнить политика с восковой куклой.