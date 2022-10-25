Польша ужесточит условия пребывания украинских беженцев в республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша намерена ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в республике, заставив их покрывать часть расходов. Об этом сообщает газета EurActiv.

Как передает издание, польское правительство предложило внести поправку в специальный закон о помощи украинским гражданам, ужесточив правила и обязав украинцев покрывать часть расходов. По данным издания, украинские беженцы, которые получили специальные идентификационные номера PESEL, будут иметь ограниченный доступ к соцпособиям, среди которых ежемесячное пособие на ребенка в размере 500 злотых (примерно 104 евро).

По данным польской службы пограничной охраны, с 24 февраля 2022 года в Польшу из Украины въехали более 7,16 млн человек, а 5,36 млн выехали обратно. Согласно подсчетам МВД Польши, на сегодняшний день в стране находятся примерно 1,5 млн беженцев с Украины.

Напомним, накануне в Польше заявили о неспособности тратить миллиарды на украинских беженцев.