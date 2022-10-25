Евросоюз готов выделять Украине по 1,5 млрд евро в месяц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз готов финансировать Украину на уровне 1,5 миллиарда евро в месяц, что составит около 18 миллиарда евро в 2023 году. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе второго дня саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе, на котором обсуждалась дальнейшая поддержка Киеву.

Как отметила глава Еврокомиссии, согласно оценкам Киева, для управления Украина ему ежемесячно нужно три – четыре миллиарда евро «на самое необходимое». По ее словам, Европейский союз, готов в 2023 году предоставить финансирование в размере 1,5 миллиардов евро в месяц.

«Для Украины очень важно иметь предсказуемый и стабильный поток доходов», - заявила глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что финансирование Киеву будет предоставляться до тех пор, пока Украина ведет борьбу с Россией. Кроме того, по ее словам, Евросоюз не должен позволить Москве уничтожить энергетическую инфраструктуру на украинской территории.

Напомним, днем ранее, 24 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин вместе с партнерами продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока это будет необходимо.