На Украине президенту Германии Штайнмайеру подарили букет ирисов, намекая на поставку систем ПВО IRIS-T «Украинских железных дорог» Фото: Telegram-канал

Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, приехавшему на Украину, подарили букет ирисов, намекая на поставку Киеву систем противовоздушной обороны IRIS-T. Цветы поставили в железнодорожном купе, в котором политик прибыл на Украину.

«Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл по железной дороге на Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и выразить поддержку Украине. Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда неслучайна: любовь к ирисам у нас у всех общая, что поделаешь», – говорится в Telegram-канале «Украинских железных дорог».

Ранее сообщалось, что Украина получила от Германии первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T. По информации газеты Spiegel, передача вооружения состоялась во вторник, 11 октября, рядом с границей Украины и Польши. Первоначально вооружение должно было поступить Киеву в ноябре этого года.