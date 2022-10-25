Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и патриарху Кириллу для урегулирования украинского кризиса

Эмманюэль Макрон Фото: REUTERS

Французский лидер Эмманюэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить российскому президенту Владимиру Путину и патриарху Кириллу для того, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса. Об этом во вторник, 25 октября, сообщил журнал Le Point.

По данным издания, в минувший понедельник, 24 октября, «в ходе 55-минутной аудиенции Макрон попросил понтифика позвонить президенту Путину, патриарху Кириллу, а также президенту США Джо Байдену». Как сообщается в статье, французский лидер призвал Франциска «содействовать установлению мира на Украине».

Напомним, днем ранее, 24 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал причины сокращения контактов Путина с Макроном, а также с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как пояснил официальный представитель Кремля, в данном случае речь идет об отношении политиков к позиции России. По его словам, французский президент и глава немецкого правительства не желают прислушаться к позиции Москвы.