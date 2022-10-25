Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости увидеть Вашингтон за столом переговоров для продвижения процесса урегулирования украинского кризиса.

«Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине», - приводит издание Point Макрона слова французского лидера, поговорившего с журналистами после своего визита в Ватикан во вторник, 25 октября.

Макрон также заявил, что у Папы Римского Франциска и президента Соединенных Штатов Джо Байдена доверительные отношения, указав на то, что понтифик может повлиять на американского лидера. «Папа может повлиять на него, чтобы США возобновили участие в разрешении кризисов на Гаити и Украине», - отметил он.

Как писал сайт KP.RU, французский лидер также попросил Папу Римского позвонить российскому президенту Владимиру Путину и патриарху Кириллу для того, чтобы поспособствовать урегулированию украинского кризиса.