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В мире25 октября 2022 9:45

Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта

Французский лидер отметил, что Папа Римского может повлиять на Байдена
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта

Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта

Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости увидеть Вашингтон за столом переговоров для продвижения процесса урегулирования украинского кризиса.

«Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине», - приводит издание Point Макрона слова французского лидера, поговорившего с журналистами после своего визита в Ватикан во вторник, 25 октября.

Макрон также заявил, что у Папы Римского Франциска и президента Соединенных Штатов Джо Байдена доверительные отношения, указав на то, что понтифик может повлиять на американского лидера. «Папа может повлиять на него, чтобы США возобновили участие в разрешении кризисов на Гаити и Украине», - отметил он.

Как писал сайт KP.RU, французский лидер также попросил Папу Римского позвонить российскому президенту Владимиру Путину и патриарху Кириллу для того, чтобы поспособствовать урегулированию украинского кризиса.