Глава Еврокомиссии назвала целью ЕС конфискацию российских активов в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе второго дня саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе, на котором обсуждалась дальнейшая поддержка Киеву, заявила, что целью Европейского союза является на просто заморозка российских активов в Европе, а их конфискация, однако отметила, что для этого необходима подготовить юридическую базу.

Как писал сайт KP.RU, глава Еврокомиссии также заявила о готовности Европейского союза финансировать Украину на уровне 1,5 миллиарда евро в месяц, что составит примерно 18 миллиарда евро в 2023 году.