Байден назвал Харрис "великим президентом" США, поздравив ее с днем рождения

Джо Байден и Камала Харрис Фото: REUTERS

Глава Белого дома Джозеф Байден в очередной раз оговорился. На этот раз лидер Соединенных Штатов назвал вице-президента Камалу Харрис "великим президентом", поздравляя ее с прошедшим днем рождения. Видео конфуза опубликовал телеканал Fox News.

"С днем рождения, великий президент", - сказал Байден, пошутив, что Харрис исполнилось 30 лет.

Напомним, Камала Харрис 20 октября 2022 года отпраздновала свое 58-летие.

Как ранее писал сайт KP.RU, Джозеф Байден, говоря о причине смерти своего сына Бо, ошибочно заявил, что тот погиб в Ираке, хотя на самом деле он скончался от рака мозга. Страшный диагноз Бо Байдену поставили в августе 2013 года, он перенес операцию и несколько курсов химиотерапии, и уже стал строить планы на будущее. Но в 2015 году он скончался.