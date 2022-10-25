Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс Фото: REUTERS

Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс. Официальная церемония прошла в Букингемском дворце на аудиенции с королем.

"Достопочтенная Элизабет Трасс присутствовала на аудиенции с королем этим утром и подала в отставку с поста премьер-министра и первого лорда Казначейства, которую Его Величество любезно принял", - сказано в заявлении.

25 октября 2022 года, перед тем, как отправиться к королю, Лиз Трасс выступила со своей последней речью на посту премьер-министра.

"Для меня было большой честью занимать пост премьер-министра этой великой страны, особенно возглавлять ее во время траурных церемоний по случаю смерти королевы Елизаветы II, которая служила народу в течение 70 лет, и приветствовать восхождение на трон Его Величества короля Карла III", - сказала Трасс в прощальной речи.

После официального снятия с поста Лиз Трасс король Великобритании примет у себя нового премьер-министра, чтобы передать ему полномочия.

Ее преемником стал бывший глава Министерства финансов Риши Сунак. Вчера, 24 октября, он официально стал лидером партии Консерваторов и единственным кандидатом на пост премьер-министра Британии после отказа лидера палаты общин Пенни Мордонт о участия в выборах.