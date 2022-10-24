Сунак объявлен лидером правящей Консервативной партии Великобритании Фото: REUTERS

Новым премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии станет экс-глава Министерства финансов Риши Сунак. Он был избран автоматически после того, как его оппонент лидер палаты общин Пенни Мордонт снял свою кандидатуру.

"Риши получает мою полную поддержку. Я горжусь нашей кампанией и благодарна всем в нашей партии (Консервативной партии), кто поддержал меня", - пишет Мордонт в Twitter, - мы избрали нашего следующего премьер-министра. Это историческое решение, которое вновь показывает, сколько в нашей партии талантливых людей самого разного происхождения".

В связи с этим глава парламентского Комитета 1922 Грэм Брейди объявил Риши Сунака лидером партии Консерваторов.

"Мы получили одну номинацию, отвечающую требованиям. Таким образом, Риши Сунак избран лидером Консервативной партии", - сказал Брейди.

Напомним, 20 октября 2022 года Риши Сунаком и глава Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс вышли в финальный раунд борьбы за кресло британского премьер-министра, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.

Сегодня стало известно, что букмекеры давали на победу Риши Сунака 95%. На победу Пенни Мордонт ставка была чуть менее 4%, однако, 20 октября этот показатель был на уровне почти 19%.