В Кремле отреагировали на планы Польши строить заграждение на границе с Россией Фото: REUTERS

Москва не намерена мешать Варшаве возводить стены на границе с Калининградской областью, однако история показывает, что с годами все подобные строения падают. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«У нас нет комментариев. Мы не можем и не собираемся помешать реализации подобных решений», - заявил представитель Кремля.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, «история каждый раз доказывает глупость решений о строительстве стен, потому что с течением лет или десятилетий все стены падают».

Таким образом Песков прокомментировал предложение одного из польских чиновников построить стену на границе между Польшей и Калининградской областью для того, чтобы избежать наплыва мигрантов.

Напомним, Варшава еще в начале августа этого года заявляла о планах построить электронный барьер на границе с Россией. Об этом тогда сообщила пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи страны Анна Михальская.