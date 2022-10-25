ВС России уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ при отражении атак на Николаево-Криворожском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России отразили все атаки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, уничтожив до 130 человек, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей», – сказано в Telegram-канале ведомства.

На Купянском направлении артиллерия ВС РФ нанесла поражение подразделениям Вооруженных сил Украины, атаковавшим позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР. Противник был отброшен на исходные позиции, потеряв около 30 военных, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Кроме того, российские войска за прошедшие сутки уничтожили более 120 человек, две БМП, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль на Красно-Лиманском направлении.

Как писал сайт KP.RU, ранее власти Херсонской области сообщили о попытках украинских войск продавить линию обороны в регионе.