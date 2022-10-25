Зеленский заявил, что Киев не получил «ни цента» из 17 млрд долларов на реализацию плана восстановления Украины Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева «нет ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов.

Как передает агентство Reuters, в ходе своего выступления на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, украинский лидер призвал союзников оказать Киеву финансовую поддержку, отметив, что это необходим на данный момент, «когда идет война, и в послевоенный период».

«У нас нет ни цента», - подчеркнул украинский лидер, указав на то, что Киев срочно требуется 17 миллиардов долларов для быстрого восстановления страны.

Отмечается, что премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе своего выступления на этой конференции заявил, что в данную сумму не входит последний масштабный ущерб, который был нанесен энергетической инфраструктуре.

Напомним, сегодня, 25 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза финансировать Украину на уровне 1,5 миллиарда евро в месяц, что составит 18 миллиарда евро в 2023 году.