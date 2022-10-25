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В мире25 октября 2022 11:19

Зеленский заявил, что Киев не получил «ни цента» из 17 млрд долларов на реализацию плана восстановления Украины

Украинский лидер потребовал деньги для быстрого восстановления страны
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Зеленский заявил, что Киев не получил «ни цента» из 17 млрд долларов на реализацию плана восстановления Украины

Зеленский заявил, что Киев не получил «ни цента» из 17 млрд долларов на реализацию плана восстановления Украины

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева «нет ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов.

Как передает агентство Reuters, в ходе своего выступления на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, украинский лидер призвал союзников оказать Киеву финансовую поддержку, отметив, что это необходим на данный момент, «когда идет война, и в послевоенный период».

«У нас нет ни цента», - подчеркнул украинский лидер, указав на то, что Киев срочно требуется 17 миллиардов долларов для быстрого восстановления страны.

Отмечается, что премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе своего выступления на этой конференции заявил, что в данную сумму не входит последний масштабный ущерб, который был нанесен энергетической инфраструктуре.

Напомним, сегодня, 25 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза финансировать Украину на уровне 1,5 миллиарда евро в месяц, что составит 18 миллиарда евро в 2023 году.