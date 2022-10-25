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Политика25 октября 2022 11:34

Российские военные нанесли сокрушительный удар по наемникам ВСУ в районе Кременной

Более 10 единиц техники было подбито, личный состав рассеян и уничтожен
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские военные нанесли сокрушительный удар по наемникам ВСУ в районе Кременной

Российские военные нанесли сокрушительный удар по наемникам ВСУ в районе Кременной

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России нанесли сокрушительный удар по наемникам украинской армии в районе города Кременная, заявил полковник МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

«Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории. Было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв. Безусловно, наши подразделения были уже готовы к этому. В результате более 10 единиц техники было подбито, личный состав рассеян и уничтожен», – сказал он в эфире «Первого канала».

По мнению Киселева, несмотря на нанесенное поражение, Вооруженные силы Украины продолжать попытки прорвать оборону в этом направлении.

Между тем Минобороны России заявило об уничтожении до 130 украинских военных при отражении атак на Николаево-Криворожском направлении и более 120 человек – на Красно-Лиманском.