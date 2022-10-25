Власти Украины призвали сограждан не возвращаться из-за границы на зиму Фото: REUTERS

Министр по делам реинтергации неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук призвала сограждан, уехавших за границей, не возвращаться на Родину до весны.

«Буду просить не возвращаться – нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. Если есть возможность остаться перезимовать за рубежом, то стоит это сделать», – заявила министр во время выступления на всеукраинском телемарафоне.

По мнению Верещук, ситуация на Украине в ближайшее время вряд ли изменится в лучшую сторону. Решившие вернуться в страну соотечественники могут подвергнуть опасности себя и своих детей, предупредила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны потребуется около 600 миллиардов долларов. По словам украинского лидера, речь идет о восстановлении инфраструктурных объектов, жилых кварталов, предприятий.

Специалист по электроэнергетике оценил шансы Украины пережить зиму с оставшимися ГЭС и АЭС.