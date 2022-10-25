Минобрнауки России позволит выпускникам специалитета поступать в магистратуру на бюджет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Минобрнауки России разрабатывают законопроект, согласно которому выпускники специалитета будут иметь возможность поступать на направления магистратуры на бюджетной основе по родственному направлению. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Алексей Левченко во время выступления на Всероссийской научно-практической конференции "Новый вектор развития высшего образования в России: проблемы и перспективы на современном этапе".

"Сегодня Минобрнауки разрабатывается законопроект, который позволит лицам, имеющим высшее образование, специалитет, на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование по родственной магистратуре по приоритетным направлениям экономики", - сказал Левченко.

По его словам, в министерстве планируют сохранить двухуровневую систему бакалавриата и магистратуры по гуманитарным, экономическим и другим направлениям подготовки, где имеется соответствующий спрос на рынке труда.

"Мы считаем, что двухуровневая система обеспечит возможность иностранным студентам обучаться в российских вузах и позволит нам продолжить взаимовыгодное сотрудничество с дружественными странами, включая культурный обмен, торговые отношения, туризм", - добавил Левченко.

Напомним, в начале сентября 2022 года Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023-2024 годы. По обществознанию порог самый высокий - 45 баллов, а по иностранным языкам самый низкий порог - 30 баллов.