Президент ФРГ Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области

Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приехавший с визитом на Украину президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области после объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщил журналист немецкой телерадиокомпании ARD Маттиас Дайс.

«Воздушная тревога! Всего через несколько минут после прибытия в Корюковку на севере Украины президент Штайнмайер должен отправиться в бомбоубежище», - рассказал журналист в своем Twitter, опубликовав также видео, на котором президент ФРГ отправляется в бомбоубежище.

Дайс также сообщил, что в бомбоубежище Штайнмайер пообщался с жителями и мэром Корюковки.

Напомним, ранее сообщалось, сто президенту ФРГ, приехавшему на Украину, подарили букет ирисов, намекая тем самым на поставку Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Цветы поставили в железнодорожном купе, в котором Штайнмайер прибыл на Украину. Как писал сайт KP.RU, днем ранее, 24 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах Берлина в ближайшее время передать Киеву еще три системы ПВО IRIS-T.