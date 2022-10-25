Мособлсуд оставил в силе 9-летний приговор американской баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков

Суд Московской области оставил без изменения приговор американской баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд Московской области во вторник 25 октября оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов американской баскетболистки Бритни Грайер, осужденной в России к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

«Приговор Химкинского городского суда Москвы в отношении Грайнер Бриттни изменен в части зачета срока нахождения в СИЗО, в остальной части приговор оставить без изменения, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения», - цитирует решение тройки судей ТАСС.

Напомним, Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево в начале марта этого года. Ее обвинили в контрабанде наркотиков. Баскетблистка выступала в России с 2015 года, а также дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.

Позднее Грайнер обратилась с просьбой о помощи к президенту США Джо Байдену.

Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистки Грайнер к 9 годам колонии и выразил готовность обсудить ее судьбу с президентом России Владимиром Путиным.

Также сообщалось, что Джо Байден провел личную встречу с Шерель Грайнер - женой Бриттни Грайнер, отбывающей срок в российской тюрьме. Байден подчеркнул, что заключенная находится «в центре внимания», и американские власти сделают все, чтобы вернуть спортсменку на родину.