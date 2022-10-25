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Общество25 октября 2022 12:59

Мособлсуд оставил в силе 9-летний приговор американской баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков

Апелляционную жалобу защиты оставили без удовлетворения
Мария ПАВЛОВА
Суд Московской области оставил без изменения приговор американской баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков.

Суд Московской области оставил без изменения приговор американской баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд Московской области во вторник 25 октября оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов американской баскетболистки Бритни Грайер, осужденной в России к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

«Приговор Химкинского городского суда Москвы в отношении Грайнер Бриттни изменен в части зачета срока нахождения в СИЗО, в остальной части приговор оставить без изменения, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения», - цитирует решение тройки судей ТАСС.

Напомним, Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево в начале марта этого года. Ее обвинили в контрабанде наркотиков. Баскетблистка выступала в России с 2015 года, а также дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.

Позднее Грайнер обратилась с просьбой о помощи к президенту США Джо Байдену.

Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистки Грайнер к 9 годам колонии и выразил готовность обсудить ее судьбу с президентом России Владимиром Путиным.

Также сообщалось, что Джо Байден провел личную встречу с Шерель Грайнер - женой Бриттни Грайнер, отбывающей срок в российской тюрьме. Байден подчеркнул, что заключенная находится «в центре внимания», и американские власти сделают все, чтобы вернуть спортсменку на родину.