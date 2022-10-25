Белый дом заявил о готовности Байдена пойти на чрезвычайные меры для возвращения осужденных в России американцев Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов пойти на чрезвычайные меры для того, чтобы осужденные в России граждане США вернулись домой, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент продемонстрировал, что он готов пойти на чрезвычайные меры и принять жесткие решения, чтобы вернуть американцев домой, как это успешно делала его администрация в странах по всему миру. Администрация поддерживает регулярные контакты с представителями семей, и мы продолжаем восхищаться их мужеством», – приводятся его слова на сайте Белого дома.

По словам Салливана, Вашингтон знает о принятом решении оставить в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков. Как отметил помощник Байдена, в последние недели администрация президента США взаимодействует с Москвой по всем доступным каналам и прилагает усилия для возвращения Грайнер домой.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 25 октября, суд Московской области оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов Бриттни Грайер, осужденной на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.