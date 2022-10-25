«Самый грязный человек в мире» умер, так и не побывав в душе

Умер "самый грязный человек в мире". Фото: кадр из видео YouTube.

Умер иранец Аму Хаджи, включенный в Книгу рекордов Гиннесса как «самый грязный человек в мире». Мужчина не мылся последние 63 года жизни.

О смерти Аму Хаджи сообщает издание IRNA. Сообщается, что мужчине было 94 года, он умер в деревне Дейга, где прожил большую часть своей жизни.

Мужчина перестал мыться, решив, что это вредит здоровью, он боялся даже вымыть руки, будучи уверенным, что после этого сразу же заболеет. Он не только не принимал водные процедуры, но и не стриг ногти и волосы. Когда борода Аму Хаджи отрастала слишком длинной, он избавлялся от нее при помощи огня, а длинные ногти стачивал о камень.

В 2013 году о мужчине, который прекратил мыться, сняли короткометражный документальный фильм.

Аму Хаджи никогда не был женат и уверял, что это единственное обстоятельство, которое мешало ему ощущать себя полностью счастливым.

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