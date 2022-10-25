Всемирный банк выделил Киеву еще полмиллиарда долларов

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева «нет ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов. Фото: Shutterstock

Всемирный банк перечислил Украине еще 500 миллионов долларов США финансовой помощи, об этом сообщил в своем телеграм-канале глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев.

"Украина получила еще 500 миллионов долларов от Всемирного банка", - заявил в телеграм-канале украинский политик.

Как отмечается в заявлении, полученная финансовая помощь будет направлена на обеспечение выплат пенсий и других социальных обязательств государства перед гражданами, на поддержание работоспособности сферы образования и здравоохранения, и обеспечены кредитными гарантиями Великобритании.

Кроме того, Гетманцев сообщил, что с февраля на помощь Украине Всемирным банком уже мобилизовано 13 миллиарда долларов, из них более 11 миллиардов долларов предоставили Соединенные Штаты Америки.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева «нет ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза финансировать Украину на уровне 1,5 миллиарда евро в месяц, что составит 18 миллиарда евро в 2023 году.