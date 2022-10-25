Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2022 14:57

Суд Москвы признал текст песни Oxxxymiron* “Последний звонок” экстремистским

Минюст добавит тест в список экстремистских материалов, а Роскомнадзор ограничит доступ к композиции
Владимир РОМАНЕНКО
Суд Москвы признал текст песни Oxxxymiron* “Последний звонок” экстремистским

Суд Москвы признал текст песни Oxxxymiron* “Последний звонок” экстремистским

Фото: ТАСС

Замоскворецкий суд Москвы признал текст песни известного рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*, признанного в РФ иноагентом) "Последний звонок" экстремистским. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда.

"Исковые требования удовлетворить", - огласила решение судья.

Прокурор потребовал признать текст "Последнего звонка" экстремистским, направить решение суда в Минюст, чтобы текст песни включили в список экстремистских материалов и в Роскомнадзор для блокировки доступа к композиции. Как уточняется, видеоклип рэпера размещен в социальных сетях и на видеохостинге.

По мнению прокурора, в песне содержатся "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма".

"Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю", - заключила делегат истца.

Ни Oxxxymiron*, ни его представители на заседание по повестке не явились. В суде заявляют, что повестка была отправлена надлежащим образом, однако, ответчик ее не получил.

Согласно заключению комплексного психолого-лингвистического исследования, предоставленного прокуратурой, "в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия".

Министерство юстиции РФ 7 октября 2022 года включило Oxxxymiron* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента