Суд Москвы признал текст песни Oxxxymiron* “Последний звонок” экстремистским Фото: ТАСС

Замоскворецкий суд Москвы признал текст песни известного рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*, признанного в РФ иноагентом) "Последний звонок" экстремистским. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда.

"Исковые требования удовлетворить", - огласила решение судья.

Прокурор потребовал признать текст "Последнего звонка" экстремистским, направить решение суда в Минюст, чтобы текст песни включили в список экстремистских материалов и в Роскомнадзор для блокировки доступа к композиции. Как уточняется, видеоклип рэпера размещен в социальных сетях и на видеохостинге.

По мнению прокурора, в песне содержатся "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма".

"Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю", - заключила делегат истца.

Ни Oxxxymiron*, ни его представители на заседание по повестке не явились. В суде заявляют, что повестка была отправлена надлежащим образом, однако, ответчик ее не получил.

Согласно заключению комплексного психолого-лингвистического исследования, предоставленного прокуратурой, "в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия".

Министерство юстиции РФ 7 октября 2022 года включило Oxxxymiron* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента