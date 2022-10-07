Минюст включил рэпера Oxxxymiron* в список физлиц-иноагентов

Рэпер Мирон Федоров* (Оксимирон*) включен в список иноагентов. Фото: кадр из видео.

Рэпер Oxxxymiron* включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Настоящее имя рэпера – Мирон Федоров*, его данные включены в список в пятницу 7 октября.

Ранее сообщалось, что на исполнителя подали иск в суд. По результатам комплексного психолого-лингвистического исследования в одном из музыкальных произведений нашли признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия.

Напомним, рэпер уехал из РФ после начала спецоперации на Украине и публично выступал против действий Российской Федерации.

Также министерство юстиции Российской Федерации включило писателя-фантаста Дмитрия Глуховского* в список СМИ-иноагентов. Данные Глуховского* появились в реестре в пятницу 7 октября. Ранее суд заочно арестовал писателя за дискредитацию армии, он был объявлен в розыск.

*Является иностранным агентом.