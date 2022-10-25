Гендиректор концерна «Росэнергоатом» допустил наличие у Украины потенциала для создания «грязной бомбы»

Эксперт допустил наличие у Украины возможностей создания "грязной бомбы". Фото: REUTERS

Технический потенциал, которым располагает Украина, позволяет ей создать «грязную бомбу». Об этом сказал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, выступая в эфире Первого канала во вторник 25 октября.

Эксперт отметил, что изготовление «грязной бомбы» не требует каких-либо особых технологий.

«С сожалением нужно признать, что «грязная бомба» - это, так скажем, не самое сложное изделие, которое требует особых технологий», - сказал Карчаа.

Украина располагает и научным, и научно-техническим потенциалом для изготовления такого изделия, отметил эксперт.

Ранее военный эксперт Баранец оценил вероятность ядерной провокации Зеленского с использованием «грязной бомбы», подробности здесь на KP.RU.

Чем опасна ядерная провокация Зеленского с «грязной бомбой», рассказал Геннадий Онищенко. «Грязная бомба сделает место взрыва необитаемым на столетия», отметил эксперт.

Также в Минобороны РФ рассказали, что такое «грязная бомба» и чем грозит ее взрыв.