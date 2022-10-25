Россия запросила заседание Совбеза ООН по биолабораториям на Украине

Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила заседание ООН по биолабораториям США на Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия во вторник 25 октября запросила заседание Совета безопасности ООН по биологическим лабораториям на Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, уточнив, что заседание должно состояться через два дня, пишет ТАСС.

Также Полянский сообщил, что на 26 октября Россия запросила заседание Совбеза ООН по использованию беспилотников на территории Украины.

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Ранее Минобороны России сообщило, что биолаборатории США изучали возможность переноса вирусов мигрирующими в Россию птицами. В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились также эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

Также сообщалось, что Пентагон распространял через свои биолаборатории на Украине коронавирусы, дирофиляриоз и смертельный туберкулез.

Позднее американцы признались в своих биолабораториях на Украине. Также делегация США в Женеве признала биологические опыты над жителями Украины.