В Пентагоне сообщили, что Россия уведомила США о планах провести учения своих стратегических сил Фото: REUTERS

Соединенные Штаты находятся на связи с Россией, американская сторона уведомлена о проведении учений. Об этом на брифинге для журналистов заявил официальный представитель Госдепартамента Нэд Прайс.

- Мы были проинформированы о том, что это рутинные ежегодные учения, проводимые Россией, - сказал он. - Мы находимся на связи с Россией в рамках протоколов.

Также пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что Вашингтон получил от Москвы уведомление о планах РФ провести учения своих стратегических сил.

- Да, Штаты были поставлены в известность, - заявил он, отвечая на вопрос об учениях "Гром".

Ранее сообщалось, что в 2022 году планируется проведение Стратегических командно-штабных учения "Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил России. То есть, в учениях будут задействованы ядерные ракеты сухопутного, морского и воздушного базирования.