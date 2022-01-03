Источник сообщил, что в начале 2022 года пройдут учения стратегических ядерных сил России

СКШУ с СЯС проводятся ежегодно Фото: Министерство обороны РФ

В начале 2022 года пройдут Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Гром» с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил (СЯС) России. То есть, в учениях будут задействованы ядерные ракеты сухопутного, морского и воздушного базирования.

Об этом в ночь на понедельник, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник, близкий к Минобороны России. При этом издание подчеркнуло, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

«Учения «Гром» с участием российской ядерной триады запланированы на начало 2022 года», - передает ТАСС слова своего собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что «ядерная триада России обеспечивает решение задач сдерживания потенциального противника, в готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил».

На расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря министр обороны Сергей Шойгу назвал российскую армию самой оснащенной современным вооружением.

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Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец – о заседании коллегии Министерства обороны страны (подробности).