FP: Саудовская Аравия и Иран хотят "поставить США синяк под глазом", поддерживая Россию Фото: REUTERS

Россия смогла заручиться поддержкой со стороны Саудовской Аравии и Ирана, что спровоцировало ослабление позиций США на Ближнем Востоке. К такому выводу пришли замдиректора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех и приглашенный научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Чинция Бьянко. Свое мнение они представили в статье для Foreign Policy.

- Эр-Рияд и Тегеран - соперники практически во всем, но они поддерживают усилия российской стороны, чтобы поставить Вашингтону "синяк под глазом", - отмечают обозреватели.

Авторы публикации также обращают внимание на то, что эти две ближневосточные державы оказывают помощь Москве для ослабления интересов Запада.

Накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском правительстве сообщала, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в частных беседах высмеивает 79-летнего американского лидера Джо Байдена. Причиной для этого служат часто допускаемые президентом США оплошности, что ставит под сомнение его умственные способности.