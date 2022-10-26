В Польше предрекли отказ Запада помогать Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Сейма и бывший заместитель министра иностранных дел Польши Павел Коваль считает, что Запад может отказаться от помощи Киеву. В интервью Interia он предположил, что это может произойти в случае падения температуры в домах.

Коваль отмечает, что боевые действия на украинской территории продолжаются именно из-за поддержки западных государств.

- Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики Путина, - отмечает эксперт.

Парламентарий также добавил, что именно Германия и Франция могут в первую очередь отдать предпочтение борьбе с энергокризисом.

Накануне сообщалось, что Польша уже выделила на помощь украинским беженцам более 1 миллиарда долларов, и правительство республики считает, что страна больше не может позволить себе такие масштабные выплаты. Также отмечается, что польские власти признают, что экономика республики перегружена из-за финансовой помощи, которую направляют на помощь украинским беженцам в рамках принятого в марте 2022 года специального закона.