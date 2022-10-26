Грузовой корабль "Прогресс МС-21" стартовал к МКС с космодрома Байконур

Фото: телеграм-канал Роскосмоса

С космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) 26 октября стартовал третий в этом году грузовой корабль "Прогресс".

- "Прогресс МС-21" летит к МКС по двухсуточной схеме. ... На станции его будет принимать экипаж 68-й длительной экспедиции - космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".

Он пристыкуется к Международной космической станции утром 28 октября. Корабль доставит более 2,5 тонны грузов - топливо для станции, питьевую воду, необходимую аппаратуру, а также средства индивидуальной защиты, одежду, продукты и прочее.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" успешно стартовала с Байконура 15 февраля. В 2022 году это был первый пуск подобной ракеты с космодрома.