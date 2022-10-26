Al Mayadeen: размещение в Румынии дивизии США "Кричащие орлы" говорит о начале третьей мировой Фото: Михаил ФРОЛОВ

США на протяжении длительного времени вынашивали план Третьей мировой войны, а недавнее размещение в Восточной Европе у границ Украины 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США "Кричащие орлы" якобы говорит о начале глобального конфликта. Об этом в статье для Al Mayadeen пишет обозреватель Ахмад Хадж Али.

- Ответ на вопрос, когда начнется Третья мировая война, таков: "Она уже началась". Неслучайно в Восточной Европе развернули 101-ую американскую воздушно-десантную дивизию "Кричащие орлы", - сказано в публикации.

Также автор отмечает, что речь идет о дислокации 4 700 американских солдат из ее состава под предлогом участия в беспрецедентных военных учениях.

- К тому же, командир дивизии уже заявлял о готовности пересечь территорию Украины в случае эскалации конфликта, - рассказывает обозреватель.

По мнению Ахмад Хадж Али, Соединенные Штаты и Британия разыгрывают некий сценарий, при реализации которого они смогут достичь своих ключевых целей, которые включают в себя ослабление России, Китая и Европы.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп выражал мнение, что считает возможной Третью мировую войну. Он предупредил, что кроме Украины усугубить положение может конфликт вокруг Тайваня. Политик также предполагает, что "эта война будет хуже, чем любая другая война в истории".