Врач Арьяева предупредила об опасности чихания после операции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аллерголог-иммунолог Марина Арьяева напомнила россиянам, что чихание является защитным рефлексом. Именно благодаря такой реакции организму удается устранить раздражающие вещества из носовой полости. Однако в некоторых случаях чихание может быть опасно.

По словам эксперта, слишком резкие выдохи в процессе чихания способны вызвать сокращение мышц в области живота и дыхательной мускулатуры. Кроме того, чихание провоцируют кивательное движение головы. Об этом пишет Газета.Ru.

- Если человек перенес операцию в этих областях, то при резких движениях могут разойтись свежие швы. Поэтому в течение первых трех-пяти дней желательно применять средства для уменьшения чувствительности слизистой носа и воспаления на слизистых, - объяснила доктор.

Арьяева добавила, что чихание может быть опасным, поскольку для некоторых людей присутствует риск потерять равновесие и травмироваться.

Накануне врач терапевт, пульмонолог Олег Абакумов в беседе с "Известиями" рассказал, чем отличаются симптомы бактериальной и вирусной инфекции. Оказывается, что у вирусной инфекции симптоматика состоит из насморка, заложенности носа, чихания, боли и першения в горле.