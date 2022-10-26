В Нидерландах заявили, что Британия и ЕС подпишут договор для более быстрого переброса войск по Европе Фото: REUTERS

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала британской газете Times, что королевство заключило договор с Евросоюзом (ЕС), который позволяет более быстро перемещать войска по Европе. Об этом она сообщила во время визита в Великобританию, где проходи подготовка украинских войск под началом британских и нидерландских военных.

"Я действительно рада, что Великобритания присоединится к соглашению, потому что прямо сейчас мы видим, как важно Соединенное Королевство, это важный партнер, когда речь идет о военном сотрудничестве в вопросе помощи Украине", - заявила Оллонгрен.

Она заявила, что министр Великобритании и страны ЕС в следующем месяце утвердят конечный план по координации работы в соответствии с новыми соглашениями. Министр отметила намерения Британии, "тесно связанные с боевыми действиями на Украине".

В газете пишут, что договор предполагает возвращение Соединенного Королевства в программу "военная мобильность", которую оно покинуло во время Brexit. Эта программа предполагает более упрощенное пересечение границ для стран-участниц. По словам Times, планируется также создать специальные коридоры для переброса военной техники. Страны ЕС подготовят необходимую инфраструктуру для масштабного перемещения военного оборудования.

Главы МИД ЕС окончательно утвердили новый шестой транш военной помощи Украине на сумму в 500 миллионов евро. Вместе с тем, Европа согласовала тренировочную миссию для украинских военных на территории союза.