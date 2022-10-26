В доме Ксении Собчак проходят обыски по делу против ее коммерческого директора

В доме Ксении Собчак проходят обыски
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В доме журналистки Ксении Собчак в Московской области проводятся обыски по уголовному делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова, сообщил источник в правоохранительных органах.
«У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов», – передает ТАСС.
Как отметил собеседник агентства, у самой журналистки никакого процессуального статуса нет.
Напомним, во вторник, 25 октября, в Москве задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Он был доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий.
Позже телеведущая прокомментировала информацию о задержании своего коммерческого директора. Она сообщила, что Суханова задержали за вымогательство. Журналистка оценила это как «бренд и нонсенс».
До этого Собчак сообщала, что ее коммерческий директор с самого утра не выходил на связь.