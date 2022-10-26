Верке Сердючке грозит штраф за исполнение песни на русском языке во Львове Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Артист Андрея Данилко, известный как Верка Сердючка, вызвал скандал на Украине, спев на свадьбе во Львове песню на русском языке.. После выступления артисту может грозить штраф.

Активно выступавший против России певец ради гонорара на частном мероприятии спел песню “Я не поняла” на русском языке. При этом еще в сентябре 2018 года во Львовской области ввели полный запрет на русский язык. В частности - запретили использование любого "русскоязычного культурного продукта".

За нарушение запрета Верке Сердючке теперь грозит штраф. Председатель депутатской комиссии по культуре, информационной политике и продвижению Львовского областного совета Святослав Шеремет заявил украинским СМИ, что на ближайшем заседании специальной комиссии областного совета это нарушение будет рассмотрено.

"Будем рассматривать это на комиссии, - сказал Шеремета, - такие вещи во Львове должны быть невозможными. В первую очередь должно быть сознание субъекта предпринимательства, чтобы такие вещи не происходили".

Еще весной 2022 года сайт KP.RU писал, что Верка Сердючка не стеснялась получать гонорары с выступлений на российских площадках, несмотря на открытую "неприязнь" к России.