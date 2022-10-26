Путин продлил действие спецмер во внешней экономике до конца 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия специальных мер во внешнеэкономической деятельности до конца следующего года.

Согласно документу, размещенному на портале правовой информации, спецмеры будут действовать до 31 декабря 2023. Указ продлевает ограничения на торговлю отдельными видами товаров с рядом стран. Исключение составляют партнеры РФ по Евразийскому экономическому союзу, а также Абхазия и Южная Осетия.

Списки продукции и сырья, ввоз и вывоз которых запрещается или ограничивается, устанавливает правительство России. В частности, документ ограничивает торговлю технологическим, телекоммуникационным, медицинским оборудованием, сельскохозяйственной техникой и транспортом.

Как писал сайт KP.RU, в феврале Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении США и примкнувших к ним государств-союзников. Это решение было принято из-за недружественных действий западных стран в отношении РФ.