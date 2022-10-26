Путин заявил о формировании на Украине черного рынка оружия Фото: REUTERS

На Украине формируется черный рынок оружия, есть риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов и высокоточного оружия, заявил президент России Владимир Путин.

«Серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия. Речь идет не только о стрелковом оружии – сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов и высокоточных образцов оружия», – сказал политик на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Как отметил глава государства, в контрабанде оружия с Украины в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы.

Напомним, ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что образцы западного оружия, которое поставляют на Украину, появляются на черном рынке.