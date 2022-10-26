Путин назвал Украину инструментом внешней политики США

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал Киев инструментом внешней политики Вашингтона, заявив, что на данный момент Украина потеряла суверенитет и теперь напрямую управляется из США.

Российский лидер отметил, что «некоторые участники международного общения» намерены «сохранить свою шатающуюся гегемонию». «От слома стратегических стабильностей до введения санкций, не гнушаются даже прямых диверсий», - заявил президент России, указав на взрывы, которые произошли на газопроводе «Северный поток».

«Не прекращаются попытки сценариев цветных революций, разжигаются вооруженные конфликты. Чего они добиваются - мы видим на примере Украины. Страна потеряла суверенитет и напрямую управляется из США», - сказал глава государства.

Напомним, сегодня, 26 октября, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин описал ситуацию на Украине, также заявив, что Украина потеряла способность существовать как государство.