Воюющие на стороне Украины польские наемники застрелили боевиков «Правого сектора»* Фото: REUTERS

Польские наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, застрелили нескольких боевиков «Правого сектора»* в Донбассе, сообщил полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев.

Как рассказал полковник в беседе с РИА Новости, после нескольких неудачных попыток атаковать на Кременском направлении наемники отказались наступать, из-за чего возникли стычки с националистами. По словам Киселева, боевики заставляли поляков идти в наступление наравне с отрядами территориальной обороны. В ходе одной из «разборок поляки частично утилизировали любителей Бандеры», сказал он.

Напомним, накануне Киселев заявил, что Вооруженные силы России нанесли сокрушительный удар по наемникам украинской армии в районе города Кременная. По его мнению, несмотря на нанесенное поражение, ВСУ продолжат попытки прорвать оборону в этом направлении.

*Запрещенная в России террористическая организация