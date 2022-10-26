Дания, Германия и Швеция решили не разглашать результаты расследования на "Северных потоках" Фото: REUTERS

Дания, ФРГ и Швеция, которые расследуют диверсию на "Северных потоках", не намерены разглашать результаты, пока не получат бесспорные доказательства, заявил командующий датскими ВМС Дании Йенс Кристофферсен изданию New York Times.

"Причина (сокрытия) состоит в том, что они должны быть полностью уверены. Когда у них будут результаты, они должны быть основаны на весьма железобетонных фактах, а не только на предположениях", - считает Кристофферсена.

В связи с этим командующий ВМС призвал не ожидать каких-либо публичных заявлений от представителей этих стран до тех пор, пока они не добудут "неопровержимые доказательства". По его словам, обнародование предварительных результатов расследования может привести к “неконструктивным реакциям”.

13 октября 2022 года полиция ФРГ сообщила о том, что местные силовики завершили следственные мероприятия на месте ЧП на газопроводе "Северный поток". При этом никаких версий ЧП силовики не выдвигают, а лишь заявляют, что результаты следственных действий вскоре "будут изучены".