Армения призвала организовать внеочередное заседание ОДКБ по ситуации на границе Фото: REUTERS

Ереван призывает страны участницы ОДКБ организовать внеочередное заседание Совета, чтобы обсудить ситуацию на границе Азербайджана и Армении. Премьер-министр страны Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте заявил, что в ближайшее время встреча состоится и ОДКБ четко сформулирует свою оценку ситуации на границе.

"Как вы знаете, мы обратились в ОДКБ, а также было принято решение на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, в результате чего группа приехала в Армению и наблюдала за ситуацией на месте. В ближайшее время мы инициируем внеочередное заседание Совета ОДКБ для обсуждения этого доклада. Я надеюсь, что встреча состоится как можно скорее", - отметил он.

В рамках этого же заседания Пашинян заявил, что публично подтвердил намерение участвовать в трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

"Должен состояться обмен мнениями, повестка ясна, включая обеспечение стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян.

Он также подчеркнул, что хочет подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2022 года.

Напомним, 17 октября Армения заявила, что ожидает от Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) политической оценки ситуации на границе с Азербайджаном. Помимо этого, Ереван запросил группу наблюдателей от лица организации на границу с Азербайджаном во избежание новых инцидентов.