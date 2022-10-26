Путин заявил, что России известно о намерении Украины использовать «грязную бомбу» Фото: REUTERS

России известно о намерении Украины применить «грязную бомбу», заявил президент РФ Владимир Путин.

«Известно о планах использовать для провокаций и так называемую «грязную бомбу», – сказал глава государства заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Как отметил российский лидер, Соединенные Штаты накачивают Украину тяжелым вооружением, однако игнорируют заявления Киева о желании иметь собственное ядерное оружие.

Как писал сайт KP.RU, 23 октября появилось сообщение о том, что Украина готовит провокацию, которую собирается провести на украинской территории, используя маломощный ядерный боеприпас или так называемую «грязную бомбу». Уточнялось, что целью такой провокации является обвинение Москвы в применении этого оружие массового уничтожения, а позже запуск мощной антироссийской кампании.