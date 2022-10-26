МИД России предложил сохранить безвизовый режим для украинцев после 1 января 2023

Подготовлен проект указа Путина о продлении безвиза для украинцев и после 1 января 2023 года. Фото: REUTERS

Россия намерена сохранить безвизовый режим для украинцев после 1 января 2023 года. Это предусматривает проект указа президента РФ Владимира Путина.

Проект указа предполагает, что граждане Украины могут после 1 января 2023 года въезжать на территорию России по действующим паспортам и ряду других документов, получение въездной визы не предусматривается.

В то же время Украина заявила о прекращении в одностороннем порядке действия правительственного соглашения с Россией о безвизовых поездках.

«Принятие российской стороной зеркальных мер путем введения визового режима не окажет влияния на официальный Киев, который нацелен на прекращение контактов между гражданами двух стран», - сказано в пояснительной записке к указу Путина.

Российская сторона предполагает сохранить безвиз для граждан Украины прежде всего в интересах беженцев и для поддержания родственных связей между гражданами России и Украины.

Ранее в МИД России сообщили, что граждане Украины смогут въезжать в Россию без виз до 1 января 2023 года, несмотря на то, что Киев запретил безвизовый въезд россиян еще с 1 июля 2022 года. Россия не стала вводить зеркальные ответные меры, чтобы это не ударило прежде всего по беженцам.

Тем временем правительство Ирландии исключило Белоруссию из списка стран по программе краткосрочного безвизового въезда.