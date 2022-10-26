На Украине арестовали имущество шести российских сенаторов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд на Украине арестовал имущество шести членов Совета Федерации, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на письмо Генеральной прокуратуры республики.

«Прокурорами направлены запросы и поручения на установление активов в отношении 619 подозреваемых (относительно финансирования деятельности РФ). Арестовано имущество шести сенаторов Совета Федерации Федерального собрания РФ (корпоративные права, земельные участки, недвижимость, движимое имущество и тому подобное)», – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по информации Железняка, украинскими прокурорами сейчас осуществляется процессуальное руководство по другим уголовным производствам, в частности, в отношении активов российских миллиардеров Михаила Фридмана и Олега Дерипаски.

Напомним, ранее на Украине арестовали принадлежащее российским бизнесменам имущество на сумму 5,1 миллиона долларов.